Маша и Медведь принимают капитуляцию: Роман Носиков о печальном положении западной пропаганды

Очень смешные вещи происходят нынче в сознании западных людей. Взять хоть историю с раскрытием очередных агентов ГРУ — Маши и Медведя.

Профессор Букингемского университета Энтони Глис заявил, что ставший необычайно популярным в мире российский мультфильм «Маша и Медведь» — это вид российской пропаганды и оружие информационной войны.

Оказалось, что Медведь — это положительный образ России. А «напористая и даже неприятная, прыгающая выше головы девочка» Маша — это, по словам профессора... Владимир Путин. Таким образом, Россия коварно пробралась к европейским детям в их уютные колыбельки и воспитывает их в нужном ей ключе.

Наши сразу же бросились шутить в ответ.

И посольство наше пошутило про то, что теперь Британии придется создавать дорогостоящие анти-мультипликационные центры в Прибалтике. И наши граждане хорошо шутят. Красивые рисуют карикатуры.

Поэтому я для начала тоже пошучу.

Невозможно не отметить, что профессор в каком-то смысле набрел на золотую жилу и даже, можно сказать, заново родил искусство критики. Ведь если взять на вооружение открытый профессором метод «назначения Путина», то это открывает совершенно потрясающие перспективы для переосмысления всего российского культурного вклада.

Для начала возьмем соседей «Маши и Медведя» по целевой аудитории — «Смешариков». Там тоже есть персонаж, который, в глазах «респектабельной публики», все ставит с ног на голову, прыгает выше головы, вносит хаос в устоявшееся положение вещей и втягивает сообщество в авантюры, — это Крош. Чем не Путин?

А с другой стороны — Ежик. Спокойный, вежливый, но тихой сапой, неярко и исподтишка всегда добивающийся своего. Это Дмитрий Медведев.

Карыч — нет, не Путин. Потому что Карыч — Сергей Лавров.

Лосяш и Бараш представляют, соответственно, техническую и творческую интеллигенции. Нюша и Совунья — олицетворение угнетенной женщины в патриархальном мире российских духовных скреп.

Очень интересное место в этом мире занимает Германия, которую олицетворяет Пин. Почему пингвин олицетворяет Германию? Возможно, это намек, аллюзия на миф о скрытом на Северном полюсе «Арктическом рейхе». Это, стало быть, иллюстрирует ставку России на правых популистов в Европе. Германия-Пин является для остальных персонажей, по всей очевидности русских, источником технологий.

Так проиллюстрирован идеальный Pax Rustica — Русский Мир, — в котором правит союз России и Германии, а остальные страны подозрительно отсутствуют... Минута мозгового штурма... Да они просто уничтожены!

Россия — продолжаю шутить я — внушает своим и чужим детям, что мир ничего не потеряет от уничтожения большей части человечества. И после этого Россия еще смеет называть НАТО агрессором за то, что альянс продвигает свою защиту на Восток!..

Впрочем, совершенно необязательно ковыряться в современном культурном пласте России.

Переиздали «Бесов» Достоевского? Призыв к расправам над оппозицией.

«Преступление и наказание» — критика капиталистического порядка и оправдание уничтожения международной финансово-кредитной системы, представленной старухой-процентщицей.

«Война и мир» — пропаганда войны, милитаризма, империализма, оборонческая истерия и идеология осажденной крепости, русский национализм.

«Севастопольские рассказы» — оправдание агрессии против Украины, аннексии Крыма.

«Тарас Бульба», «Вечера на хуторе» — великорусский шовинизм.

Собрание Пушкина, с «Клеветникам России» и «Рефутацией г-на Беранжера» — русский империализм, агрессия против Польши, приготовление к захвату Прибалтики.

Смешно.

А вот так смешно?

«Бесы» — санкции против российских политиков.

«Преступление и наказание» — санкции против банковской системы России.

«Война и мир» — больше военных баз на границе с Россией.

«Севастопольские рассказы» — еще больше баз в Средиземном море, подталкивание переворота в Турции.

Гоголь — поставки оружия Киеву.

Пушкин — размещаем ядерное оружие в Польше.

А теперь представьте, что с ними будет после просмотра озеровского «Освобождения» или «России Молодой»...

Проблема формулируется так: для ныне правящих на Западе элит каждый наш вдох, каждый выдох, каждая улыбка, смех наших детей, красивые ноги наших женщин, наша Спасская башня, наши медведи, книжки, старые фотографии, дедовские и прадедовские медали и орденские книжки, Толстой, Достоевский, Гоголь, Чехов и Прокофьев — все это вызов, угроза и оскорбление.

Потому что мы живы, у нас есть будущее, а также любовь и мотивы эту жизнь и будущее продолжать и отстаивать. Потому что это наша тайга, в которой мы занимаемся своими загадочными делами, добывая из земли что-то, чего у нас нельзя отнять. Потому что таково наше твердое знание: господ, которые пытаются смотреть на нас сверху вниз и разговаривать с нами с позиции силы, наши деды и прадеды — те самые, которые катали нас на коленках, за гробом которых мы сами шли, — били. А до того били их прадеды и деды. И так было всегда.

И об этом помнит Толстой. А за что их бить и по какому праву, нам рассказал Достоевский.

Так что переживания профессора понятны. Русская девочка Маша с русским Медведем собрали на YouTube 40 миллиардов просмотров. Как же теперь рассказывать этим смотревшим, что русские — не люди, а медведи, если смотревшие знают, что в России медведи человечнее их профессоров?

Приходится как-то решать вопрос. Скоро уже BellingCat раскроет, в каком именно подразделении ГРУ служат офицеры Мария и Потапыч. Где и на какие шпили они смотрели. А пока Маша и Медведь принимают капитуляцию. Терпеть печальное положение западной пропаганды они больше не в силах.

Далее, надо как-то бороться и с деятельностью Маргариты (кстати, чем-то похожую на Машу) Симоньян. А то популярность RT в последнее время растет так, что возникает впечатление: конкуренты так же беспомощны, как обитатели волшебного леса — перед Машей.

А вот еще один переживающий эксперт.

«В кинематографе скорее возросло любопытство к «русскости», к истокам бессовестного цинизма и неприкрытой жажды власти, которые сегодня, похоже, являются бичом мировой политики. Даже «Крид II» — в соответствии с новым интроспективным настроем Сталлоне на создание франшизы «Рокки» — похоже, может набрать очки за счет включения в его сюжет об отцах и сыновьях элементов истории и наблюдающегося в последнее время у русских упорного неподчинения», — сетует Фил Хоуд из Guardian.

И добавляет: все было куда проще, когда их заклятым врагом был тяжеловес под два метра ростом, обещавший их убить.

Облегчим жизнь профессорам, экспертам и консультантам.

Господа, все это — наша агентура.

И Маша, и Крош с Карычем, и Пушкин с Достоевским. А вместе с Чеховым и Толстым — и вся западная культура, которая на них опирается. Поэтому вы от нее и бежите, как черт от ладана, в псевдопостмодерн и инсталляции из дерьма и палок. Вы окружены в этих слепленных бастионах. И искать вам спасения негде.

Помните что Маша сделала с волками?