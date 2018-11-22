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В Госдуме предложили наказывать парламентариев за непредотвращение конфликта интересов

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В Госдуме предложили наказывать парламентариев за непредотвращение конфликта интересов

Москва, 22 ноября. В Госдуму внесут на рассмотрение проект закона об ответственности парламентариев за непредотвращение конфликта интересов, об этом сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

«Мы подготовили полностью выверенные тексты, которые согласованы Госдумой. И мы готовы их вносить до конца недели», — рассказал Кутепов.

По словам Кутепова, сенаторы и депутаты могут получить предупреждение или быть освобождены от руководящей или иной должности в случае нарушения антикоррупционного законодательства в части уведомления о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. При этом Кутепов добавил, что законопроект не предусматривает прекращение полномочий парламентария.

Глава комитета отметил, что на данный момент парламентарий может лишиться полномочий из-за участия в управлении коммерческой организацией, предпринимательской деятельности и наличии вкладов и счетов в иностранных банках.

Автор: Софья Куликова
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