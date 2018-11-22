«Пока так»: Зубков и ОКР отреагировали на требование МОК вернуть золото Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что потребует от российского бобслеиста Александра Зубкова вернуть золотые медали Олимпиады в Сочи.

Заявление МОК появилось после того, как Мосгорсуд разрешил Зубкову не возвращать золотые медали Олимпийских игр 2014 года, как того требовал Спортивный арбитражный суд (CAS), аннулировавший результаты российского бобслеиста после подозрений в применении допинга.

Корреспондент Федерального агентства новостей позвонил Александру Зубкову с просьбой прокомментировать, собирается ли он выполнять решение МОК о возврате золотых медалей.

«Пока на сегодняшний день я ответить ничего не могу, никакой официальной информации я не получал, поэтому не могу ничего комментировать», — сказал спортсмен.

На вопрос, готов ли он в принципе рассматривать вариант возврата медалей, Зубков ответил так:

«Не готов отвечать на эти вопросы, их надо обсуждать с моим адвокатом, пока так».

С вопросом, как на требование МОК будет реагировать Олимпийский комитета России, ФАН обратилось к пресс-секретарю ОКР Константину Выборнову.

«Не могу это прокомментировать, это президент (Олимпийского комитета России) комментирует. — ответил представитель ОКР. — У нас сегодня был исполком, и, если он выступит, мы на сайте какую-нибудь официальную информацию дадим, когда будем готовы. Сейчас пока комментировать не будем».

С президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым корреспонденту ФАН связаться не удалось.

Федеральное агентство новостей продолжает следить за ситуацией.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск главы Федерации бобслея РФ Александра Зубкова к Спортивному арбитражному суду (CAS), сочтя обвинения в применении спортсменом допинга недоказанными. Суд разрешил Зубкову оставить себе золотые медали Олимпийских игр Сочи-2014. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на судью Ильнара Басырова.

Таким образом, Мосгорсуд разрешил не исполнять решение CAS по Александру Зубкову на территории России — в РФ спортсмен по-прежнему будет считаться олимпийским чемпионом, обладателем золота Олимпиады в Сочи.

В ноябре 2017 года комиссия МОК аннулировала результаты ряда российских спортсменов, в том числе Зубкова, на Олимпиаде в Сочи. Под санкции попали атлеты, заподозренные в применении допинга.