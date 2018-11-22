Дизельное топливо в России за неделю подорожало на рубль

Москва, 22 ноября. Дизельное топливо в России за неделю подорожало на один рубль. Как уточнили в Ростате, с 12 по 18 ноября цена подросла на 2,2%, до 46,29 рубля за один литр.

При этом средние потребительские цены на бензин не изменились, а некоторые марки даже подешевели. Так, например, на одну копейку стал дешевле бензин марки Аи-92, его стоимость снизилась до 41, 54 рубля за литр. Цена на Аи-95 не изменилась и осталась на уровне 44,83 рубля за литр. Подорожал на 1 копейку только Аи-98 (до 50,27 рубля за литр).

В пресс-службе ведомства также уточнили, что с начала года стоимость дизеля выросла на 14%, а бензина - на 9,3%.

Накануне «Газета.ру» сообщала о готовности независимых АЗС снизить цены на бензин до 30 рублей за литр. О этом заявил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.