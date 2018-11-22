Вместо Мутко: стал известен третий кандидат на пост главы РФС

Москва, 22 ноября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, одним из претендентов на пост главы Российского футбольного союза (РФС) станет Сергей Прядкин, занимающий пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Он также сообщил, что в настоящий момент нет определенности относительно того, кто выставит свои кандидатуры на пост главы РФС. В числе прочих отмечается, что другие кандидаты — председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.

Источник подтвердил, что с высокой долей вероятности действующий руководитель организации Виталий Мутко официально покинет свой пост. При этом функционер давно не является фактическим руководителем союза — в декабре прошлого года Мутко приостановил свои полномочия на посту, а исполняющим обязанности последний год был генеральный директор организации Александр Алаев. Тогда же, в декабре, бывший министр спорта РФ вышел из состава Оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018, прошедшего летом в России.

В мае текущего года Мутко занял пост заместителя председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.