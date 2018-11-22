Невзоровым овладели мелкие бесы: Соловьев объяснил критику в свой адрес

Москва, 22 ноября. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику журналиста Александра Невзорова, посоветовав оппоненту разобраться с собственными проблемами.

По его словам, выпад Невзорова является попыткой «сгладить глупость», сказанную вместе с публицистом Станиславом Белковским. Ранее Невзоров и Белковский заявили, что Соловьев якобы был вынужден отменить свой концерт в Петербурге, поскольку на него никто не пришел. Сам же телеведущий утверждает, что его выступление посетили 1600 человек, в чем можно было удостовериться, посмотрев интернет-трансляцию на YouTube.

«Он не имеет ни малейшего представления о том, кто я такой, не имеет представления о моих отношениях к Дудю. Ему надо с собой разобраться, потому что мелкие бесы, которые им владеют, сильно отражаются на его умственных и аналитических способностях», — рассказал Соловьев НСН.

Напомним, что Невзоров резко раскритиковал Соловьева, выступая в эфире «Эхо Москвы». Он назвал своего коллегу «плодом Первого канала» и выразил уверенность, что если бы ведущий выступал не в телестудии, а выпускал свою программу сразу на YouTube, где зрители более свободны в выборе контента, то его просто никто бы не заметил.

Журналист также подчеркнул, что ему не понравилось, как Соловьев отозвался об известном блогере Юрии Дуде. Выступая в эфире радиостанции «Вести», ведущий заявил, что Дудь пытается «продать свою невинность» и скопировать эпатажную манеру лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, однако это не делает его профессиональным журналистом. Невзоров же считает, что Соловьев в своем высказывании о Дуде окончательно «потерял берега».