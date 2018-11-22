Опубликован топ-5 лучших устройств для подарков на Новый год

Нью-Йорк, 22 ноября. Эксперты издания CNN Business составили топ-5 лучших подарков-устройств, которыми можно порадовать близких в Новый год.

Эксперты заверили, что подарки являются универсальными и должны порадовать людей самых разных интересов. Кроме того, в рейтинг попали не только технические новинки, но и устройства, проверенные временем.

В этот список попал маленький, но мощный динамик Sonos On. Уточняется, что он обладает потрясающим звуком и способен работать через Wi-Fi. Подарок можно будет применить уже на новогодней вечеринке, устроив веселые и шумные танцы. Стоимость устройства варьируется от 12 до 13 тысяч рублей.

Еще одним чудом техники последних лет является эмпирическая кружка. Она сделана из специализированного материала, который позволяет разогревать ее содержимое на плите, а также использовать приложение для измерения температуры. Однако стоимость такой чашки заметно отличается от своих обычных аналогов — 5200 рублей.

Для ценителей «умного дома» подойдет смарт-штекер WeMo Mini. Он подключен к Интернету, поэтому владелец может с помощью специального приложения включить или выключить технику. Этот подарок отлично подойдет знакомым, которые забывают, выключили они или нет чайник или утюг. Стоимость штекера составляет 1950 рублей.

Четвертое место досталось Hello video doorbell, который устанавливается на дверной звонок. При звонке в квартиру запускается «живой канал» на смартфоне владельца. Таким образом, он может знать, кто пожаловал в гости. Купить такой сервис можно за 11700 рублей.

Пятое место посвящено клавиатуре для любителей печатных книг. USB Qwerkywriter S напоминает настоящую пишущую машинку. При нажатии клавиш раздается характерный хлопающий звук. Стоимость такого устройства составляет 16250 рублей, передает «Политэксперт».

Ранее стало известно, что отдых для россиян станет дороже в 2019 году. Так, цены на авиабилеты в новогодние праздники выросли на 18% за границу и на 28% — по России, передает «Газета.ru».