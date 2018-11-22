Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе умер в Москве

Москва, 22 ноября. В одной из московских больниц скончался олимпийский чемпион 1976 и 1980 года по вольной борьбе Сослан Андиев. Прославленному спортсмену было 66 лет.

Андиев проходил плановое лечение московской больнице. В настоящий момент о причинах смерти ничего не известно.

«Сослан Андиев скончался в 66-летнем возрасте в Москве, где он находился на лечении в одной из больниц», — сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Северной Осетии.

Андиев выступал в супертяжелом весе. Он был двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы. Кроме того, мужчина был награжден двумя Орденами дружбы народов и орденом Трудового красного знамени.

Отметим, что в спортсмен занимал должность вице-президента Олимпийского комитета России с 1990 по 1998 год.