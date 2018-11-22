Пытаются забить гвоздь школьной тетрадкой: в Совфеде объяснили бессмысленность санкций США

Диалог Москвы и Вашингтона серьезно осложнен и является источником разборок в американской политической элите. Причем зацикленность Соединенных Штатов на санкциях приобрела параноидальный характер.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналистам итальянского информагентства Agi.

«В Москве сохраняется настрой на налаживание нормальных, конструктивных отношений с Вашингтоном. Однако пока сами отношения остаются источником разборок в американской политической элите, многие представители которой не стесняются разыгрывать «российскую карту» в своих целях, в том числе предвыборных», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что с подачи Вашингтона в прессе поощряется недоверие к России и подогреваются русофобские настроения.

«Москва открыта к выстраиванию взаимовыгодного партнерства с Вашингтоном. Однако оно должно базироваться на принципах взаимного уважения и учета интересов. Понимания этого мы у американских партнеров пока не видим», — резюмировал Лавров.

В Совете Федерации выразили солидарность с позицией главы МИД РФ. Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что ограничения со стороны США не только не оказали воздействия на Россию, скорее наоборот — еще больше способствовали ее развитию.

Санкции Вашингтона против Москвы сенатор сравнил с попыткой забить гвоздь при помощи обычной тетрадки.

«Как и в любом деле, подход к нему нужно менять, если отсутствует результат. Если вы будете забивать гвоздь школьной тетрадкой, то сколько бы вы ни лупили по шляпке гвоздя, вы его не забьете. Вы поймете, что надо использовать другое средство. Так и в отношениях США и РФ. Вашингтон уже на протяжении четырех лет вводит против Москвы санкции, причем изначально их объявляли для того, чтобы повлиять на внешнеполитический курс нашей страны, на состояние политической элиты и на отношения к власти наших граждан. Но стратегические меры США ничего не изменили, наоборот, появилось то, что называется Крымским консенсусом. Паранойя США кончится тогда, когда будет понятно, что введение каких-либо санкций против России бессмысленно. При помощи ограничений нельзя добиться поставленных целей», — разъяснил собеседник ФАН.

Сенатор согласился с главой МИД РФ в том, что санкции США обусловлены внутриполитическим аспектом.

«Сергей Лавров как раз об этом и говорит, что есть та часть американской элиты, которая всю эту антироссийскую историю использует в личных целях. Вопрос в том, какая элита окажется более влиятельной — та, которая рано или поздно продемонстрирует здравомыслие, или та, которая будет продолжать нагнетать параноидальное состояние. Я верю в здравый смысл. Как и во время выхода из холодной войны, однажды станет понятно, что нет никакого другого выбора, кроме как найти точки соприкосновения. Нужно разгребать завалы, а это болезненно, даже наступая на горло своей песне, но двигаться навстречу друг другу», — заявил Олег Морозов.

По словам Морозова, адекватной реакцией на недружественную позицию США является строгая приверженность национальным интересам РФ.