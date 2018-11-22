«Я видел украинские гаубицы»: митрополит УПЦ МП назвал виновника войны в Донбассе

Киев, 22 ноября. Вооруженный конфликт в Донбассе начался летом 2014 года с обстрелов Славянска силами ВСУ. Об этом рассказал наместник Святогорской лавры Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Арсений.

Он отметил, что находится в Донецкой области с 2014 года. По словам митрополита, украинские войска пришли в Славянск «по указанию Турчинова» (Александр Турчинов временно исполнял обязанности президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014 года — Прим. ФАН). При этом, рассказал митрополит Арсений, Киев заявлял, что «это Россия бомбит».

«Я видел украинские гаубицы, «Ураганы», стрелявшие по Славянску», — рассказал священник в интервью РБК-Украина.

Священник УПЦ МП назвал Киев виновником войны в Донбассе и заявил, что готов подтвердить свои слова «на Страшном суде». Митрополит Арсений также рассказал, что ездил проводить служения в села Долина и Адамовка. Чтобы попасть туда, ему пришлось четыре раза проходить через украинские блокпосты. Церковный служитель также вспомнил, как военные заставляли его выходить из автомобиля для досмотра: проверяли, нет ли оружия под рясой священника.

«Я в Адамовке служил в 2014 году всенощную, «Ураганы» выехали рядом с церковью и стреляли по Славянску, народ стоял и навзрыд плакал», — сказал митрополит Арсений.

22 ноября президент Украины Петр Порошенко отозвал официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Как пишет «Газета.Ru», вместо бывшего президента страны Леонида Кучмы на пост был назначен украинский экс-премьер Евгений Марчук.

Напомним, Киев начал вооруженное противостояние против ДНР и ЛНР в 2014 году. После госпереворота на Украине Донбасс не согласился с новым руководством страны. В ответ на это украинские власти начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против жителей Донбасса. По данным ООН, жертвами вооруженной операции стали более 10 тысяч человек, живущих в регионе.

Отметим, что на Украине также обострилась церковная ситуация в связи с стремлением Киева к получению томоса об автокефалии так называемой «объединенной» украинской церкви. Ранее митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) назвал Петра Порошенко «современным гонителем церкви». Служитель рассказал, что его и еще одного священника вызвали на беседу в Службу безопасности Украины. СБУ интересовались зарубежными поездками православных архиереев, пишут «Известия».

К предоставлению автокефалии стремятся неканонические религиозные организации Украины. Стало известно, что 17 ноября несколько десятков сторонников автокефалии напали на резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. Русская православная церковь предупреждала Константинопольский патриархат о том, что предоставление автокефалии украинской церкви приведет к расколу православия. Тем не менее, Константинополь отменил действие акта XVII века, согласно которому Киевская митрополия передавалась под юрисдикцию Московского патриархата. В ответ на это РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем, назвав его решение «канонически ничтожным».