«ГРУ спасло сотни тысяч людей в Крыму»: военный эксперт рассказал о достижениях генерала Коробова

Москва, 22 ноября. После продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Коробов. Военный эксперт и журналист Виктор Баранец вспомнил заслуги Коробова, в том числе операцию ГРУ в Крыму в 2014 году.

Баранец рассказал журналистам, что генерал проводил операцию сил специального назначения во время событий в Крыму в феврале-марте 2014 года. Военный эксперт подчеркнул, что сотрудники ГРУ «предотвратили второй Майдан и спасли сотни тысяч людей в Крыму».

«Если бы ГРУ не сумела провести эту блистательную операцию, этот украинский джинн вырвался бы из украинских гарнизонов в Крыму, началась бы резня, началась бы война», — рассказал Баранец в беседе с « Царьградом».

Он подчеркнул, что в ГРУ предотвратили резню, которая могла быть в «сотни раз кровавее того, что мы видим на Донбассе».

Напомним, что Коробов служил в Вооруженных Силах России с 1973 года. В военной разведке с 1985 года. В 2016 году президент России Владимир Путин назначил Коробова начальником Главного управления Генштаба ВС РФ.