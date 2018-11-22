Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Видео

«ГРУ спасло сотни тысяч людей в Крыму»: военный эксперт рассказал о достижениях генерала Коробова

109
0 Оставить комментарий

«ГРУ спасло сотни тысяч людей в Крыму»: военный эксперт рассказал о достижениях генерала Коробова

Москва, 22 ноября. После продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Коробов. Военный эксперт и журналист Виктор Баранец вспомнил заслуги Коробова, в том числе операцию ГРУ в Крыму в 2014 году.

Баранец рассказал журналистам, что генерал проводил операцию сил специального назначения во время событий в Крыму в феврале-марте 2014 года. Военный эксперт подчеркнул, что сотрудники ГРУ «предотвратили второй Майдан и спасли сотни тысяч людей в Крыму».

«Если бы ГРУ не сумела провести эту блистательную операцию, этот украинский джинн вырвался бы из украинских гарнизонов в Крыму, началась бы резня, началась бы война», — рассказал Баранец в беседе с « Царьградом».

Он подчеркнул, что в ГРУ предотвратили резню, которая могла быть в «сотни раз кровавее того, что мы видим на Донбассе».

Напомним, что Коробов служил в Вооруженных Силах России с 1973 года. В военной разведке с 1985 года. В 2016 году президент России Владимир Путин назначил Коробова начальником Главного управления Генштаба ВС РФ.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.