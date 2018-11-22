Москва, 22 ноября. Внешнее вмешательство в ливийский конфликт, тем более вооруженное, недопустимо, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Мы твердо убеждены в недопустимости внешнего, тем более вооруженного, вмешательства в ливийский конфликт», — сказал он в интервью итальянскому информационному агентству «АДЖИ».

Лавров подчеркнул, что ливийцам необходимо оказать помощь в преодолении разногласий и создании устойчивых договоренностей по национальному примирению. Как отметил дипломат, Москва активно участвует в усилиях ООН по налаживанию межливийского политического процесса.

По его словам, Москва приветствует шаги международных и региональных «спонсоров» по ливийскому урегулированию, однако Россия убеждена, что жители Ливии должны сами определят свою судьбу. Лавров обратил внимание, что РФ не поддерживает какую-либо из сторон внутриливийского конфликта.

«Убеждены, что инклюзивному межливийскому диалогу нет альтернативы», — сказал он.

Ливийское политическое соглашение от 2015 года, которое было заключено в Схирате, Лавров назвал единственной основой для того, чтобы страна «развернулась лицом к будущему».

В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия. Восточная часть государства контролируется избранным парламентом, столица Триполи занята правительством, сформированным при поддержке ООН и ЕС.

Весной 2011 года в Ливии началась совместная военная операция ООН с НАТО. При этом альянс, как отметил ранее премьер министр РФ Дмитрий Медведев, обманул Совбез ООН. Вторжение НАТО в Ливию привело к свержению и убийству главы государства Муаммара Каддафи, после чего в стране развязалась полномасштабная гражданская война.