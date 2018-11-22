Эксперт ВОЗ отреагировал на планы ГИБДД приравнять прием лекарств за рулем к алкоголю

Москва, 22 ноября. ГИБДД вместе с Минздравом разрабатывают законопроект, приравнивающий употребление лекарств за рулем к алкогольному опьянению. Инициативу прокомментировал эксперт ВОЗ, глава Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

По мнению специалиста, прежде чем принимать такие решения, важно получить научное обоснование, ведь у каждого лекарства есть побочные эффекты. Как правило, люди обращают внимание на то, могут ли препараты вызвать тошноту, или с какими лекарствами их нельзя совмещать. При этом в инструкциях часто указывают, что прием препарата может повлиять на концентрацию внимания и способность управлять транспортным средством.

Однако, как отметил он, есть и такие лекарства, после употребления, которых за руль, действительно, садится нежелательно, однако это никак не контролируется.

«Скажем, человеку закапали закапали в глаза вещество, которое расширяет зрачок. Ну, многие через это проходили. Действительно, пока этот эффект препарата не пройдет, по-хорошему, за руль садиться человеку не надо. Но где это записано, и кто это контролирует?» — возмутился Демин в комментарии изданию «Царьград».

Отметил специалист, что есть некоторые диагнозы предполагают пожизненный прием определенных препаратов, и «они могут быть человеку просто быть противопоказанием вообще к тому, чтобы у него были права и чтобы он на дорогу выезжал».