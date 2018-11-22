Польских студентов задержали во Львове за попытку зажечь файеры на кладбище

Львов, 22 ноября. Правоохранительные органы Украины задержали трех польских студентов, которые пытались зажечь файер на Лычаковском кладбище во Львове.

Молодых людей в возрасте 22,24 и 26 лет, которые пытались зажечь файер возле польских захоронений, заметил сторож. Он задержал иностранцев, после чего позвонил в полицию и СБУ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Если вина задержанных будет доказана, им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет, пишут украинские СМИ.

Отметим, что это уже не первый подобный случай во Львове. В конце июля украинский суд оштрафовал поляка, который повредил щиты вокруг скульптур львов среди на Лычаковском кладбище. Вандалу пришлось выплатить 85 гривен (201,7 рубля) и 340 гривен (806,85 рубля) в качестве судебного сбора.