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Бывшего мэра Славянска госпитализировали с инсультом

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Бывшего мэра Славянска госпитализировали с инсультом

Киев, 22 ноября. Бывший мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа, которую на Украине подозревают в «сепаратизме», госпитализирована с инсультом.

В четверг должно было пройти заседание в Орджоникидзевском районном суде Харькова по ее делу. В связи с тем, что Штепу увезли в больницу, заседание перенесли на 24 января следующего года.

«Защита сообщила, что Штепу госпитализировали с инсультом», — сообщило украинское агентство УНН со ссылкой на ее адвокатов.

Напомним, четыре года назад Штепу отправили в отставку с поста мэра Славянска. Ее задержали по подозрению в оказании помощи ополченцам Донбасса и заключили под стражу. В сентябре прошлого года суд отпустил чиновницу под домашний арест, обязав ее носить электронное устройство слежения.

После госпереворота на Украине ДНР и ЛНР, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. Киев начал вести силовые операции против республик Донбасса. По последним данным, жертвами конфликта на юго-востоке Украины стали более 10 тысяч человек.

Автор: Дарья Смолина
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