Москва, 22 ноября. За пять лет с событий на Майдане в центре Украины страна превратилась в самое бедное государство Европы, заявил депутат Государственной думы РФ Рифат Шайхутдинов, передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции «Пять лет Евромайдана — причины, последствия, альтернативы» в Москве.

Пять лет назад, 21 ноября 2013 года, правительство Украины под руководством Николая Азарова приостановило переговоры по соглашению о зоне свободной торговли Украины с ЕС. Решение властей вызвало недовольство со стороны украинцев, которые вышли на площадь в центре Киева. Мирные забастовки переросли в кровавые беспорядки и вылились в государственный переворот. Подписание соглашения с ЕС все равно состоялось, но уже новым правительством. Мрачные прогнозы экономистов оправдались: постмайданный режим остается прочным, однако жители страны от этого не выигрывают.

По мнению экспертов, Украина скатилась до состояния самого бедного государства Европы, с самой разрушенной инфраструктурой. Евромайдан не дал никаких положительных результатов, даже дал обратный итог ожиданиям украинцев.

В стране происходит существенное снижении уровня жизни и ВВП. Страна, которая всю свою экономику строила на связях с другими странами на внешних рынках, сейчас все их разрушила. Экономические показатели с 2013 по 2017 года резко упали. ВВП упал на 71,11 миллиарда долларов.

«Народ в отчаянии, но режим бедности стабилен», — отмечают специалисты в сфере политики.

«Какая перспектива [у украинских властей]? Только одна — усиливать диктатуру», — заметил Шайхутдинов.

Товарооборот между Украиной и Россией упал за это время более чем в два раза. Журналисты поинтересовались у депутата, что должно сделать руководство Украины и России, чтобы восстановить отношения.