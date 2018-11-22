Москва, 22 ноября. Помощь «невоенного характера», которой правительство Нидерландов снабжало так называемую «умеренную сирийскую оппозицию», использовалась группировками в боевых действиях на территории Сирии. Об этом говорится в совместном расследовании Голландского вещательного фонда (NOS) и нидерландской газеты Trouw.

Правительство Нидерландов по запросу журналистов опубликовало документы, которые подтверждают, что почти все «невоенное оборудование», которым Амстердам снабжал «умеренную сирийскую оппозицию» использовалось группировками в ходе боевых действий на территории Сирии. При этом в документах были рассекречены название двух группировок, которые получали помощь «невоенного характера» от Нидерландов. Позднее документы исчезли из публичного доступа. Таким образом, власти Нидерландов случайно рассекретили информацию о поддержке террористов в Сирии.

По данным журналистов, в перечень поставляемого оборудования входили автомобили, которые группировки использовали в боевых действиях, а также современные цифровые устройства, применявшиеся для поиска и определения боевых целей.

Голландские журналисты отмечают, что данная информация противоречит заявлениям главы МИД Нидерландов Стефа Блока, утверждавшего, что предоставленная группировкам в Сирии помощь якобы была «невоенного характера». Накануне депутаты парламента Нидерландов обратились к правительству с требованием разъяснить информацию, которая была изложена в расследовании журналистов.

В сентябре кабинет министров Нидерландов объявил о прекращении финансирования «умеренной сирийской оппозиции» в связи «низкой эффективностью» данной программы. По их словам программа помощи оказалась безрезультатной, а шансы «сирийской оппозиции на победу крайне малы с учетом успехов правительственных сил Сирии».

Стоит отметить, что с мая 2015 года правительство Нидерландов потратило 70 миллионов евро на помощь «умеренной сирийской оппозиции». Поддержку Амстердама получали 22 вооруженные группировки. В этом списке также значилась организация «Белые каски», получившая известность благодаря постановочным роликам, в которых они якобы спасают мирных жителей Сирии. Позднее выяснилось, что «Белые каски» напрямую связаны с запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1.

При этом иностранная пресса неоднократно публиковала результаты расследований, которые подтверждают, что с одной стороны Запад якобы борется в Сирии с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), а с другой — поставляет террористам новейшее оружие и средства связи, которые стоят на вооружении стран НАТО. Кроме того, журналисты не раз отмечали, что вся помощь, которую Запад оказывал «умеренной сирийской оппозиции», попадала в руки террористов ИГ и «Джебхат ан-Нусры». Также были зафиксированы неоднократные случаи, когда «умеренные группировки» получали помощь от Запада, после чего переходили на сторону террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.