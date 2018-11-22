Продолжение «брезгливой политики»: эксперт объяснил назначение нового представителя Киева в группе по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего министра обороны Евгения Марчука представителем Киева в минской контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Президент Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в трехсторонней контактной группе. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины», — написала Геращенко в Facebook в четверг.

Продолжение «брезгливой политики»

Политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко в интервью корреспонденту ФАН рассказал, что назначения подобного рода является продолжением «брезгливой» политики Киева по отношению к минскому процессу. «Сбитые летчики» украинской политики очень удачно занимаются имитацией работы в разнообразных подгруппах минской переговорной площадки.

«Собственно сам Марчук, ранее представлявший украинскую сторону в подгруппе по безопасности, наглядно доказал, что результатов его деятельности не наблюдается — фактически ни одного дня без обстрелов. Регулярно возникающие жертвы конфликта — вот результат его деятельности в качестве переговорщика. Стоит ли ждать кардинальных изменений после назначения его представителем Украины? Однозначно нет», — добавил Артем Журко.

По словам эксперта, люди, которые не являются представителями непосредственно властей Украины, по сути не отвечают ни за что. И, конечно же, никто из подобных «назначенцев» не будет брать ответственность на себя в решении важных вопросов урегулирования конфликта.

«Отчетливо это понимают и в Киеве. Эта ситуация их, судя по всему, устраивает. Это дает повод постоянно выказывать свою озабоченность, а на деле таким образом саботируют минский процесс. Впрочем, нужно понимать, что каждый день затягивания выполнения комплекса мер по выполнению минских соглашений капает и в копилку народных республик Донбасса. Все-таки четыре года фактического суверенитета устаканивают и замораживает ситуацию, как минимум, в политической плоскости, постепенно отдаляя Донбасс от Украины. А это, конечно же, устраивает жителей народных республик Донбасса, сделавших свой выбор на референдуме в 2014 году», — заключил Артем Журко.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на территории Донбасса. Марчук в свою очередь представлял Киев в подгруппе по безопасности. Кто заменит его в этой подгруппе, Геращенко пока не сообщила.