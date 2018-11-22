В Госдуме призвали «не тянуть резину» с импортозамещением в энергетике

Программа модернизации тепловых электростанций в России, старт которой планируется уже в конце 2018 года, неизбежно столкнется с противоречием производственного характера. Одним из ее условий является использование отечественного оборудования или с локализацией 90%, тогда как наиболее эффективные в плане КПД и экологических показателей газовые турбины большой мощности в России не производятся. Те же, что делаются на совместном предприятии Siemens и «Силовых машин», в программу не вписываются, поскольку уровень локализации там составляет 61%.

Эту проблему специалисты обсудили на конференции «Энергетика России: от революции к эволюции», проходящей в эти дни в Москве. Выступая на ней, технический директор совместного предприятия «Сименс технологии газовых турбин» Александр Лебедев назвал примерный срок, когда Россия справится с задачей импортозамещения в этой сфере.

«Локализовать в России «горячую часть турбин», включая лопатки (наиболее сложная часть турбины. — Прим. ФАН), удастся только через три-четыре года», — заявил Лебедев.

Поэтому он предложил скорректировать программу и «выстроить график с учетом объективной реальности».

Но у Минпромторга (его представитель Олег Токарев также выступал на мероприятии) позиция однозначная — ничего в программе менять не надо. По словам Токарева, министерство готово предложить инвесторам «пряник». Те берут на себя обязательство локализовать в России производство лопаток, а взамен получают возможность поставлять на первоначальном этапе оборудование с меньшей степенью локализации, чем 90%.

Такие завезенные турбины «мы признаем российскими», отметил чиновник. Впрочем, по факту это все равно получается корректировка требований программы модернизации в плане импортозамещения — правда, не по срокам, а по условиям.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Сергей Есяков в беседе с Федеральным агентством новостей в целом поддержал точку зрения Минпромторга и призвал не переносить сроков программы.

«Надо обязательно держаться за принцип жесткой локализации, это будет хороший стимул для производителей не «тянуть резину», — заявил депутат. — Если давать им отсрочки, то они будут просить новые».

Рассуждая об импортозамещении в энергетике, Есяков сослался на пример с ветрогенерацией в России.

«Тогда тоже жаловались, что никак не можем локализовать в нашей стране выпуск необходимого оборудования, и очень сильно просили перенести сроки. Но жесткая позиция по соблюдению первоначальных условий позволила найти необходимые решения и получить позитивный результат», — отметил депутат.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил программу модернизации генерирующих мощностей на 1,5 трлн руб. за 10 лет (поручение от 12 декабря 2017 г. № Пр-2530).

Для привлечения инвестиций в эту программу Минэнерго предусмотрен соответствующий механизм — т. н. «ДПМ-штрих». Назван он так, чтобы отличить его от предшествующего ему механизма — «ДПМ» (договоры предоставления мощности), который обеспечил в 2008—2017 годах приток частных инвестиций в программу строительства новых объектов генерации.

Договоры предоставления мощности предусматривает повышенную плату за построенную («ДПМ») или модернизированную («ДПМ-штрих») мощность, позволяющую инвестору компенсировать его затраты за счет потребителей.