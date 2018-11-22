Зубков отказался комментировать заявление МОК о возврате медалей ОИ-2014

Москва, 22 ноября. Российский бобслеист Александр Зубков отказался комментировать корреспонденту Федерального агентства новостей требование Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть золотые медали сочинской Олимпиады 2014 года.

Ранее стало известно, что МОК потребует от главы Федерации бобслея России Александра Зубкова вернуть золотые медали, которые он завоевал на зимних Играх в Сочи.

В минувшую среду Московский городской суд отказал в признании на территории России вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне в части признания серебряного призера ОИ-2006 Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в ходе ОИ-2014.