Подруга Хворостовского рассказала о его предсмертном выступлении

Красноярск, 22 ноября. Подруга оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского и коллега по красноярской сцене, народная артистка России Лариса Марзоева рассказала о последнем концерте певца в Красноярске.

По словам Марзоевой, свой предсмертный концерт в июне 2017 года Хворостовский дал в родном городе, отменив выступления на лучших европейских сценах. К тому времени певец уже сильно болел, но решил, что «должен быть в Красноярске».

«Это был последний концерт. И это было хорошее выступление. Да, не блестел голос, как мы привыкли, но пел он очень хорошо. Все плакали и приветствовали его стоя аплодисментами», — вспоминает Марзоева в интервью РИА Новости.

Артистка отметила, что к тому времени болезнь отнимала у певца последние силы, их переписка, не прерывающаяся с самого юношества, стала краткой и односложной. Тогда же в Красноярске Хворостовский сообщил, что у него отказала часть мозга, отвечающая за координацию и речь. Марзоева поняла, что ее друг приехал попрощаться, сообщает «Дни.ру»

Оперный певец скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 55 лет. Именем Хворостовского будет назван Красноярский институт искусств, который он окончил.