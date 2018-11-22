В думском комитете по экономике ответили на слова Кудрина о рубле
Москва, 22 ноября. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на конференции Евразийского банка развития (ЕАБР), прошедшей 22 ноября, заявил, что «считает рубль не настолько стабильной валютой, чтобы полностью переходить на расчеты в рублях».
В эксклюзивном комментарии для Федерального агентства новостей член думского комитета по экономике Владимир Гутенев возразил Кудрину, указав, что «чем больше будет расчетов в рублях, тем более устойчивым и менее волатильным будет рубль по отношению к другим валютам».
«В тех случаях, когда наши зарубежные партнеры готовы рассчитываться в национальных валютах, нам нужно с максимальной готовностью откликаться на такие предложения. — уверен депутат. — Тем более, если мы будем опираться на те целевые показатели по инфляции, о которых вчера докладывали в Госдуме.
Предполагается, что в ближайшие годы при негативных сценариях колебания инфляции будут около 4%. Можно предположить, что ориентация на расчеты в рублях с зарубежными партнерами представляется весьма важным делом в таких условиях».
По его мнению, можно осуществлять расчеты в рублях и других национальных валютах, заключать долгосрочные контракты в привязке или к корзине зарубежных валют — для обеспечения устойчивости — или к тем ресурсам, которые представляют интерес для пополнения золотовалютных ресурсов.
Также собеседник ФАН отметил, что, в частности, часть долгосрочных контрактов с предполагаемым расчетом в рублях могли бы фиксироваться ориентируясь на курс тройской унции золота на лондонской бирже.
«Указания президента по увеличению объема расчетов в национальной валюте имеют все возможности для выполнения при наличии политической воли», — резюмировал Гутенев.