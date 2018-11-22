Киев, 22 ноября. Украинский президент Петр Порошенко учредил новый праздник. 24 января в стране будет праздноваться День внешней разведки.

«Установить на Украине День внешней разведки Украины, который отмечать ежегодно 24 января», — сообщается документе.

По словам пресс-службы президента Украины, новый праздник введен, учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в обеспечении защиты страны от внешних угроз.

Отметим, что в апреле 2018 года Порошенко подписал указ о праздновании Дня полиции. Тогда решение о введении нового праздника в стране украинский президент принял после консультации с министром МВД Арсеном Аваковым.