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Главу Nissan уволили из-за подозрений в финансовых нарушениях

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Главу Nissan уволили из-за подозрений в финансовых нарушениях

Токио, 22 ноября. Правление японского автогиганта Nissan в четверг проголосовало за отставку президента компании Карлоса Гона и члена совета директоров Грега Келли.

Обоих обвиняют в финансовых нарушениях. В компании полагают, что Гон в течение многих лет использовал средства компании в личных целях и занижал свои доходы в отчетах. После этого Nissan начала внутреннее расследование. Прокуратура Токио настояла на аресте топ-менеджеров, предает NHK.

Отметим, что Карлос Гон лично сформировал альянс Renault-Nissan. Он получил известность после того, как смог вывести Nissan из кризиса, за что получил прозвище «убийца расходов».

Ранее сообщалось, что суд Японии арестовал Гона по подозрению в нарушении финансового законодательства. Автоконцерн Nissan признал вменяемые Гону обвинения. В ходе проверки специалисты компании обнаружили записи, свидетельствующие об умышленном сокрытии денежных выплат Гона, а также нецелевом расходовании средств. В полицию обратился осведомитель от компании.

Автор: Антон Соколов
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