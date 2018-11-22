Жительница нищего Херсона призвала соотечественников «расстрелять киевскую мафию»

Киев, 22 ноября. Жительница Украины записала эмоциональное обращение к соотечественникам, в котором призвала «расстрелять каждого взяточника и коррупционера», из-за которых жить в стране просто невыносимо.

Смелый монолог девушки опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат украинской Рады Алексей Журавко.

«Посмотрите на эту юную девушку, это крик души… А в будущем будет только еще хуже. Вот результаты Майдана, тупости, жадности, бесчеловечности чиновников, которые правят по всей Украине», — написал Журавко.

Жительница Херсона напомнила соотечественникам, что власть должна принадлежать не захватившей ее киевской мафии, а людям. Она заявила, что устала жить в нищете.

«Мы сильнее, чем мы думаем. Власть не у этой мафии, которая сидит на главных постах нашей страны, власть – это мы, от нас зависит многое, не от них, мы можем решить любую свою проблему», — заявила девушка.

Она привела в пример Европу, где люди не молчат и выходят на улицы, если их что-то не устраивает.

«А мы? Мы не делаем ничего, просто ждем и надеемся, такой наш менталитет… Это не жизнь, с зарплатой по три тысячи гривен, с пенсией в две тысячи гривен…» — напомнила о бедственном состоянии украинцев автор ролика.

Напомним, ранее сам Журавко в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что у Украины нет шансов пережить новый Майдан. О том, что поступающие из Украины сигналы говорят именно о скором государственном перевороте, рассказали в парламенте Крыма.

Журавко заявил, что, хотя страна и стала полностью неуправляемой, реальных сил, чтобы осуществить революцию на Украине нет. Новый Майдан, по его словам, возможен только в том случае, если за него снова заплатят американцы.