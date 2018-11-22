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Около 650 тысяч госслужащих Туниса объявили забастовку из-за «заморозки» зарплат

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Около 650 тысяч госслужащих Туниса объявили забастовку из-за «заморозки» зарплат

Тунис, 22 ноября. К забастовкам в Тунисе присоединились государственные служащие: около 650 тысяч человек вышли на улицы столицы из-за «заморозки» зарплаты.

МВФ и другие финансовые доноры страны требуют от властей выполнения жестких требований для получения новых траншей. Среди условий особо выделяется «заморозка» заработной платы. Именно из-за нее на улицы столицы страны 22 ноября вышли 650 тысяч тунисских правительственных служащих.

По словам местных СМИ, город оказался парализован. Тысячи людей пришли к зданию парламента с лозунгами и баннерами вернуть заработную плату.

Генеральный тунисский профсоюз труда заявил, что своими действиями власть наносит «удар по стабильности гражданского и социального мира», а также нарушает конституцию страны.

Около 650 тысяч госслужащих Туниса объявили забастовку из-за «заморозки» зарплат

Ассоциация сил безопасности Туниса поддержала забастовку. Они призвали участников протеста не сталкиваться, а сотрудничать с силами безопасности, которые обеспечивают порядок у здания парламента.

Автор: Катерина Иванова
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