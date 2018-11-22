Вырвемся вперед в холодной войне: эксперт оценил слова Путина об умных и высокоточных боеприпасах

Российские предприятия ОПК (оборонно-промышленного комплекса) обязаны развивать производство умных и высокоточных боеприпасов для перспективных военных систем. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время итогового совещания с руководством военного ведомства страны и предприятий ОПК.

«Важно и дальше развивать возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих ракеты и боеприпасы, совершенствовать организацию самого производства. Нужны, конечно, не пресловутые болванки, а умные и высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружений, и потом, на что обращаю внимание, существенным образом экономят финансовые средства», — указал глава государства.

По словам лидера России, те задачи, которые ранее решались при помощи дорогостоящих систем вооружений, сегодня могут быть решены за счет дешевых, но высокоэффективных и высокоточных решений. При этом у российских компаний есть все необходимое: новые производства и обновленный станочный парк.

По словам профессора академии военных наук Вадима Козюлина, к заявлению президента следует отнестись со всей серьезностью, так как «после развала Советского Союза в мире произошли большие технологические изменения, и в настоящее время России необходимо соответствовать самой последней «военной моде».

«Даже в части пороха есть большой прогресс — возникли новые химические соединения, которые увеличивают силу действия снарядов, они могут быть регулируемыми и т. д. Президент имеет в виду, что необходимо провести модернизацию этой сферы, так как и в Советском Союзе, и уже в России ей уделяли не очень много внимания. Все наши боеприпасы унифицированы, а весь мир развивался чуть иначе и делал специализированные боеприпасы для того, чтобы выполнять более узкие задачи, но более эффективно», — поясняет эксперт.

Собеседник ФАН также подчеркивает: в России давно сложился миф о том, что высокоточные боеприпасы — это довольно дорого. Однако сегодня ситуация в корне изменилась, и современные технологии становятся дешевле.

«Мы можем это проследить на примере тех же видеокамер: когда-то они стоили десятки тысяч долларов, но сегодня они у всех в телефонах стоят и практически ничего не стоят. И при этом их характеристики улучшились многократно. Поэтому нам необходимо отходить от концепции массированного применения обычных падающих или баллистических боеприпасов и переходить к высокоточным, умным снарядам, которые стали сегодня экономически эффективнее. Причем они дешевы в хранении, не требуют больших складов и долгой транспортировки. При этом они выполняют задачу с меньшими затратами», — продолжает Козюлин.

В качестве примеров современных высокоточных боеприпасов военный аналитик приводит артиллерийские снаряды «Краснополь», крылатые ракеты «Калибр» и перспективные авиационные ракеты класса «воздух-воздух» КС-172.

«Важно понимать, что президент говорит о необходимости разработки именно новых снарядов и бомб, а не о повышении качества старых боеприпасов. В перспективе при меньших затратах для социальной сферы мы вырвемся вперед в новой холодной войне», — заключил эксперт.

Напомним, ранее президент Путин отметил важность диверсификации оборонно-промышленного комплекса РФ. По его словам, этот процесс должен быть соотнесен с реализацией нацпроектов.