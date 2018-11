«Россия и остальные»: СМИ высоко оценили участие Путина в саммите АСЕАН

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи Николаса Триккета Russia and the Rest: Putin’s East Asia Summit Visit («Россия и остальные: визит Путина на саммит в Восточной Азии»), опубликованной на портале The Diplomat.

Что Россия может предложить Азии?

В связи с вероятностью ужесточения антироссийских санкций президент России Владимир Путин присутствовал на саммите стран Восточной Азии на прошлой неделе — региональном собрании, организованном группой АСЕАН+6 — для углубления связей с азиатскими государствами кроме Китая.

Тот факт, что Путин совершил свой первый в истории государственный визит в Сингапур для участия в саммите как раз в отсутствие президента США Дональда Трампа, дает представление о том, что Россия в некоторых отношениях более заинтересована в сотрудничестве с азиатскими государствами, чем Соединенные Штаты.

Вопросы, касающиеся Японии

Переговоры между Москвой и Токио о статусе Курильских островов — иначе называемых «Северными территориями» — зашли в тупик и не развивались с 1956 года, когда была подписана Советско-японская декларация, которая восстановила дипломатические отношения между двумя странами.

Тем не менее сейчас премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделал все возможное, чтобы хотя бы на словах изменить свою позицию ради достижения прогресса в переговорах, пообещав России, что Соединенные Штаты не смогут строить военные объекты на островах.

Оба лидера согласились «ускорить» переговоры, чтобы удовлетворить внутренние политические силы и продемонстрировать прогресс.

Одолжите мне Ханой

После визита Путина в Сингапур премьер-министр Дмитрий Медведев был отправлен в Ханой для продолжения переговоров с вьетнамской стороной.

Усиление санкций в отношении энергетических проектов России за рубежом угрожало попыткам Вьетнама начать разработку собственных запасов нефти и газа, что усилило бы его притязания в Южно-Китайском море. В Кремле явно считают важным выстраивание международного доверия, поскольку Путин заявил в Сингапуре, что санкции мешают не только России, но и ее партнерам.

Взаимный товарооборот между Россией и Вьетнамом продолжает расти и к 2020 году достигнет 10 млрд долларов США. Вьетнам имеет действующее торговое соглашение с Евразийским экономическим союзом, которое касается 90% всех товаров и услуг.

В этом году рост торгового оборота составил 38% процентов, чему способствовало увеличение туристического потока. Но Москва понимает, что ее цели не могут быть достигнуты за счет импорта мелких товаров — только посредством масштабных государственных сделок.

Как решить такую проблему, как Корея?

В ходе саммита Путин отметил, что Россия и Южная Корея расширяют сотрудничество в отношении ядерного потенциала КНДР. Была выражена общая заинтересованность в расширении сотрудничества в рамках проектов по производству сжиженного природного газа. Пример этого — интерес российской газовой компании «Новатэк» к работе с корейскими фирмами.

Сеул обязался создать инвестиционный фонд для поддержки совместных российско-южнокорейских проектов к 2022 году. Мун Чжэ Ин также не терял возможности продвинуть идею создания фонда для цифровых инноваций АТЭС. Эта идея связана с предложением Южной Кореи при поддержке Японии через Фонд прямых инвестиций России построить для российской компании «Транснефть Телеком» телекоммуникационную структуру, связывающую Европу и Азию.

Обмен постами

В мае бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов покинул свой пост в правительстве для запуска Внешэкономбанка. Шувалов руководил российской политикой в рамках Евразийского экономического союза, включая переговоры с Сингапуром по поводу заключения соглашений о свободной торговле.

Сейчас вопросами ЕАЭС занимается министр финансов и первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов. На данный момент они оказались несколько ниже в списке приоритетов РФ, в частности потому что Россия завершает серию внутренних налоговых, расходных и нормативных маневров, чтобы изолировать свой бюджет от дальнейшей изменчивости и санкций на нефтяном рынке.

В 2016–2017 годах наблюдалось более заметное влияние России на экономическую и дипломатическую деятельность государств АСЕАН, что было в значительной степени результатом усилий Шувалова.