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Стало известно, как изменятся полки в новом плацкарте РЖД

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Стало известно, как изменятся полки в новом плацкарте РЖД

Москва, 22 ноября. Полки в новых плацкартных вагонах РЖД будут шире и длиннее, при этом коридор сохранит свои параметры, сообщил начальник технико-технологической службы «Вагонреммаша» Иван Харин.

По его словам, в среднем ширина полок в вагонах плацкарта увеличится на 20–25 миллиметров, а длина — на 30–35 миллиметров. При этом, как отметил Харин, норматив — 1665 миллиметров в длину — нарушен не будет.

«В норматив вписываемся. В старых плацкартах была (длина и ширина полок) несколько меньше», — уточнил Харин на выставке «Транспорт России».

Стало известно, как изменятся полки в новом плацкарте РЖД

На выставке «Транспорт России» представлен макет обновленного плацкарта, разработанный «Вагонреммашем». Посетители могут оценить удобство вагона, посидеть и полежать на полках.

Ранее в Сети было опубликовано видео, снятое внутри новых плацкартных вагонов. Пассажиры РЖД получат больше личного пространства, полки плацкарта будут напоминать капсулы, их оснастят занавесками. Точные сроки обновления плацкартных вагонов РЖД пока не сообщали.

Автор: Василий Котов
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