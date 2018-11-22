Россия и Венгрия создадут программу борьбы с онкозаболеваниями

Будапешт, 22 ноября. Россия и Венгрия создадут программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Глава российского Минздрава приняла участие в пленарном заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. На пресс-конференции по итогам заседания Скворцова сообщила, что принятое решение о создании совместной программы по борьбе с раковыми заболеваниями является важным этапом в совместной работе Москвы и Будапешта.

Ранее российским ученым удалось выяснить, какие онкологические заболевания наиболее успешно поддаются лечению. Исследования показали, что на сегодняшний день в России успешнее всего лечатся опухоли яичников у женщин и яичек у мужчин.