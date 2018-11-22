Лавров назвал условия сохранения транзита газа через Украину

Москва, 22 ноября. Москва не намерена прекращать транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, но его объемы и условия должны соответствовать рыночным, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянскому агентству AGI.

Договор о транзите российского газа через Украину истекает в следующем году. Президент России Владимир Путин дал поручение руководству компании «Газпром» и министерства энергетики страны проработать вопрос о возможном продлении соглашения о транзите, напомнил Лавров. В Брюсселе осенью уже прошли консультации российских, украинских и европейских экспертов, добавил дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства назвал условия сохранения транзита российского газа через территорию Украины.

«В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что российская сторона не говорила о прекращении транзита газа через Украину после 2019 года, но его объемы и условия должны быть согласованы в рамках соответствующих переговоров на прагматичной и рыночной основе», — заявил Лавров.

Киев неоднократно заявлял, что в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» который соединит Германию и Россию, Москва откажется от использования газотранспортной системы Украины. Украинское руководство выступает против строительства «Северного потока — 2», так как опасается потерять деньги от транзита российского газа. По словам украинского экономического эксперта Виталия Кузьмина, Киев потеряет три миллиарда долларов после запуска газопровода.

Москва не раз подчеркивала, что «Северный поток — 2» исключительно бизнес-проект. Российская сторона заверяла, что сохранит транзит газа через Украину, если он будет экономически обоснованным.