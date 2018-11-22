Лавров назвал заявления противников СНВ-3 в США опасными

Москва, 22 ноября. Заявления американских политиков, выступающих против продления в 2021 году Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), опасны и недальновидны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Некоторые в американском политистеблишменте ставят под сомнение продление СНВ-3, истекающего в 2021 году. Считаем такую школу мысли недальновидной и опасной», — заявил Лавров в интервью итальянскому агентству AGI.

Глава МИД России подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чтобы обеспечить свободу в проецировании военной мощи.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин обсудят на саммите в Аргентине вопросы по договорам СНВ-3 и ДРСМД.