Москва, 22 ноября. Санкции США приобрели параноидальный характер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров констатировал, что Москва настроена на нормализацию отношений с Вашингтоном. Однако США продолжают расширять ограничения по отношению к России.

«Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер», — заметил российский дипломат в беседе с итальянским информагентством Agi.

Лавров добавил, что невозможность работать над налаживанием отношений между странами приводит к потере возможности задействовать огромный потенциал сотрудничества, а также «тормозит решение многих насущных вопросов не только двусторонней, но и международной повестки дня».

«Пока они остаются заложниками разборок в американской политической элите, многие представители которой не стесняются разыгрывать «российскую карту» в своих целях, в том числе предвыборных», — заметил глава внешнеполитического ведомства России.

Лавров выразил надежду, что здравый смысл в США в конце концов возобладает.

Ранее МИД РФ назвали рутиной введение очередных антироссийских санкции США, передает «Газета.ru».