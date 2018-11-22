Луганск, 22 ноября. Украинские силовики разместили в жилом районе у линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня «Град», об этом сообщил и.о. начальника управления Народной милиции Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

«В районе населенного пункта Малиновое, на территории частных домовладений, выявлено три установки РСЗО «Град», — заявил Филипоненко.

По данным ЛНР, техника находится в жилых дворах и тщательно замаскирована. Доступ мирных жителей к району дислоцирования заблокирован.

Напомним, конфликт в Донбассе разразился в 2014 году после того, как ЛНР и ДНР отказались признать нелегитимное киевское руководство, пришедшее к власти в результате госпереворота, и заявили о своей независимости. Киев в ответ ввел войска на территорию Донбасса, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ. По данным ООН, за время конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч человек.