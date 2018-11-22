Лавров призвал Европу активнее участвовать в восстановлении Сирии

Москва, 22 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Италия и другие европейские страны могли бы активнее и без предварительных условий участвовать в восстановлении Сирии. Об этом глава российского МИД сообщил в интервью итальянскому агентства АДЖИ.

«Призываем Рим, других западных партнеров активнее и без предварительных условий подключаться к процессу восстановления разрушенной инфраструктуры Сирии», — сказал Лавров.

Напомним, конфликт в САР привел к экономическому и социальному кризису в стране. Территорию Сирии покинули сотни тысяч граждан. Российская сторона активно поддерживает восстановление САР, обеспечивает возвращение беженцев из Европы в страну, а также участвует в нормализации политической жизни Сирии.