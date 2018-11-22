Бандеровское подполье в Петербурге: о тайных связях заказчика и организатора поджогов ФАН и НТВ

Приморский районный суд Петербурга в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вадима Лифшица, подозреваемого в организации поджога редакции Федерального агентства новостей 9 октября этого года. В пятницу суд изберет меру пресечения в отношении предполагаемого заказчика этого преступления — Аркадия Орлова.

Не хулиганство, а политически мотивированный теракт

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга, Вадима Лившица, обвиняемого в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), арестовали до 9 января 2019 года.

В суде Лившиц, назвавший себя журналистом интернет-газеты «Вкризис.ру», признался, что действительно координировал исполнителей поджога, которые около 2 часов 30 минут 9 октября 2018 года камнем разбили окно на первом этаже бизнес-центра, где находится офис ФАН, через образовавшуюся в стекле дыру залили бензин в помещение и бросили туда зажженную спичку. По счастливой случайности вспыхнувший пожар удалось быстро потушить и никто из сотрудников ФАН, находившихся в тот момент на рабочем месте, не пострадал.

Завтра же перед судом предстанет официально безработный журналист Аркадий Орлов, которого следствие считает заказчиком нападения на редакцию ФАН.

У следствия есть основания полагать, что Лившиц и Орлов причастны и к первому поджогу офиса Федерального агентства новостей 11 марта 2018 года. Тогда около трех часов утра в редакцию прибежал таксист, увидевший, что загорелась стена бизнес-центра, в которой она располагается, — и как раз с той стороны, где работает ФАН.

Работавшие в ту ночь журналисты вместе с таксистом, заметившим пожар, закидали огонь снегом, а когда он потух, обнаружили, что к месту возгорания ведет шнур или провод, что указывало на дистанционный способ поджога. О случившемся ФАН сообщил в полицию, правоохранители приехали на место происшествия, но полноценного расследования инцидента не последовало, поскольку по счастливой случайности удалось избежать жертв и отсутствовал материальный ущерб.

«Кто знает, случился ли бы второй поджог ФАН, а также недавняя попытка поджога редакции НТВ, если бы полиция нашла заказчиков и исполнителей первого, мартовского поджога ФАН? В любом случае мы благодарны следователям городского СК и СК по Приморскому району за успешное расследование данных преступлений, но у нас есть вопросы по поводу формулировок мотивов нападавших. Мы уверены, что это не просто хулиганство, это политически мотивированный террористический акт» — так комментирует ситуацию руководитель ФАН Евгений Зубарев.

Один из исполнителей преступлений — Василий Кирсанов — уже признался следователям, что это он пытался поджечь редакцию НТВ в Петроградском районе в ноябре этого года, и делал он это по заказу Лившица. А что касается нападения на ФАН за месяц до этого, то за него исполнители, коих было двое (второй пока не установлен), а также водитель, который привез их на место преступления получили 25 тысяч рублей из рук Орлова.

При этом Евгений Зубарев не согласен с формулировкой, которую дает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, рассказывая 22 ноября о вменяемом Лившицу преступлении. В пресс-службе сообщают, что подозреваемые организовали поджог ФАН, «используя незначительный повод».

«У нас есть основания полагать, что Орлов и Лившиц пошли на это преступление из экстремистских побуждений, их действия координировались и, скорее всего, финансировались из Киева, поэтому их деяния следует расценивать как политически мотивированный экстремизм. Проукраинских радикалов не устраивает то, что ФАН критикует деятельность украинских националистов и киевский режим в целом», — заявил Евгений Зубарев.

Чтобы убедиться в том, что это заявление обосновано, предлагаем поближе познакомиться с Аркадием Орловым и его окружением.

От антикоммунизма — к русофобии

Если задать петербуржцам на улице вопрос, может ли в городе на Неве быть пробандеровское подполье, 99,9% недоуменно разведут руками. Да, есть либеральные движения, поддерживающие официальный Киев на «маршах мира» и выходящие на Невский с плакатами в поддержку того же террориста Олега Сенцова. Есть генконсульство Украины, диаспора и немало украинских гастарбайтеров, как правило, ни о какой политике не помышляющих. Но подполье — откуда и зачем? Но не все так просто.

В далеком 1930-м году в Париже русские эмигранты создали Народно-Трудовой союз (НТС). Занимался он, помимо антисоветской пропаганды на Западе, агитацией и прямыми диверсиями в самом СССP путем засылки туда групп своих агентов и вербовки таковых среди граждан Союза. В постперестроечные времена, порадовавшись крушению ненавистной великой державы, НТС уже вполне легально стал действовать в России.

Их современные наследники выглядят более чем маргинально: несколько плохо структурированных кружков, немногочисленные активисты которых (часто параллельно состоящие в других организациях — к примеру, в движении «Солидарность») проводят время в бесконечных дискуссиях в пивных барах да иногда участвуют в общеоппозиционных акциях. Зато идеология у них самая радикальная: резко антипутинская, прозападная, с ультраправыми симпатиями, своего рода национал-либеральный микс. На сегодняшний день, после нескольких расколов, в Петербурге более или менее заметна структура под названием Объединение солидаристов-корпоративистов Народно-Трудового Союза или НТС. Координатор движения — Юлия Кузнецова, главный пропагандист — «таксист-политолог» Евгений Бестужев, а один из его активистов — предполагаемый заказчик поджогов ФАН Аркадий Орлов. Он, к слову, в начале 1980-х учился в Высшем военно-морском политическом училище Киева, то есть связи на Украине у него имеются. А еще Орлов дружен с Ольгой Курносовой, организатором «Маршей несогласных», бежавшей из России в Киев и тесно связанной с СБУ.

Также интересно, что у Объединения солидаристов-корпоративистов НТС есть свой сайт, где регулярно рекламируют и действия отколовшейся от движения нелегальной группы. А о ней известно следующее.

Примерно в 2010 году от НТС отпочковалась структура из нескольких человек, которой было недостаточно посиделок в пивных и хождений на оппозиционные митинги. Она назвалась «Блок-ФАКТом» (Блок «Фаланга антикоммунистического тарана») и поставила себе целью нападения на известных коммунистических и левых активистов. Группа взяла на себя ответственность за ряд инцидентов, в частности — за избиение в подъезде историка Игоря Пыхалова 11 ноября 2010 года, нападение на главу РКРП Виктора Тюлькина 4 октября 2013 года и так далее.

Отметим характерную черту — нападения, ответственность за которые «Блок-ФАКТ» взял на себя, имели чисто пиаровский характер. Так активисты «зарабатывали себе имя».

Как «зарабатывали имя»

В 2013 году «Блок-ФАКТ» объявил о переходе от антикоммунистической к общеоппозиционной деятельности и взял на себя ответственность за нападение 8 апреля на мирового судью Сергея Кузнецова, судившего участников акции «Стратегия-31». Его — инвалида — сбили с ног и попинали недалеко от участка. Питерские оппозиционеры тогда с недоумением отмежевались от подобных действий. Было возбуждено уголовное дело, не давшее результата.

После Майдана на Украине «Блок-ФАКТ» переименовался в «Свободный Донбасс», а затем — в «Славянское объединение «Русский Майдан»». СОРМ (аббревиатура которого странным образом совпадает с «Системой оперативно-розыскных мероприятий», используемой в спецслужбах РФ) приветствовал госпереворот и действия Киева в Донецкой и Луганской областях, а также распространил информацию о проведении конференции в Новогродовке на Украине с участием киевских националистов и подписании совместной декларации. Курс был взят — ни много ни мало — на создание русского варианта «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ. — Прим. ФАН).

СОРМ взяло на себя ответственность за инцидент от 20 февраля 2015 года с редактором газеты «Общество и экология», уроженцем Донбасса Сергеем Лисовским. Впрочем, согласно его описанию, выглядело это, скорее, анекдотично:

«Да, на меня было два нападения, вернее, если быть более точным, попытки нападения. — говорит Сергей Лисовский. — Первый раз это произошло в офисе на Большой Пушкарской, когда туда ворвался человек и попытался ударить нашего товарища, перепутав его со мной. Он нанес удар и начал убегать. Наш товарищ погнался за ним, но не догнал. Второй раз человек выслеживал меня с самого утра недалеко от дома и, когда я шел на работу, он, обогнав меня, неожиданно нанес удар. Мне удалось уклониться, удар пришелся не в лицо, а в плечо. Тем не менее, из-за того, что было скользко, я упал. Вначале я вообще ничего не понял — что за тип, чего он хочет? Но по донецкой юной привычке, я быстро вскочил на ноги и погнался за ним, крича ему вдогонку: «Стой, с…ка, иди сюда!». Так я гнался за ним метров 500 по проспекту Народного Ополчения до улицы Счастливой. Но не догнал. Он быстро бегал. Вначале я не мог связать между собой два этих нападения. Но неожиданно в Интернете на украинских сайтах, а потом и в бандеровской листовке, которую мне принесли, было опубликовано, что я и еще несколько человек, поддерживающих Донбасс и Путина, были избиты. И это подавалось как некое устрашение, как победа, как месть за разоблачение бандеровщины. Первое время я был озадачен происходящим и несколько дней не понимал откуда растут ноги. Тем не менее, позвонил в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Рассказал им о ситуации, о своих подозрениях. Мне посоветовали обратиться в полицию и написать заявление, но я его не написал».

Что это было? Имитация деятельности перед киевскими кураторами? Попытка самопиара? Выглядит в любом случае несерьезно. Бандера не одобрил бы.

Нет тела — нет дела

22 марта 2016 года был совершен поджог единственного в РФ питерского Музея Новороссии. Он был создан энтузиастами во главе с Германом Владимировым в память о погибших в конфликте добровольцах из России и быстро стал культовым местом, в котором стали собираться ополченцы и неравнодушные к делу восставшего Донбасса люди. Полуподвальное помещение на улице Декабристов подожгли ночью при помощи тряпки с горючим веществом. В здании начался пожар, помещение частично выгорело. К счастью, трое человек, находившихся внутри, успели вызвать пожарных и покинуть помещение. Картинка уже посерьезнее, не так ли?

«Я, безусловно, подал заявление в 1-е отделение полиции, но инфантильность правоохранительных органов меня всегда поражала, — говорит Герман Владимиров. — В моем случае это выглядело так: дело не расследовалось, меня вызвали в отдел и объяснили, что это «висяк», и, чтобы никому не создавать головных болей, попросили забрать заявление и поставить подпись о том, что у меня нет претензий. Была маленькая ремарка: «Но у вас же никто не погиб, не сгорел». Это из серии: нет тела — нет дела».

Это не фейк, бандеровское подполье в Питере на самом деле существует. И обвиняемых в нападениях на ФАН и НТВ Орлова и Лившица с ним оправданно связывают.

Вы помните главное оружие Евромайдана? Конечно, покрышки и коктейли Молотова, которые украинские националисты очень хорошо, прицельно и практически безнаказанно кидали в бойцов «Беркута» зимой 2014 года. И вот теперь такое в Питере! И это уже не хулиганство, а серьезная уголовщина.

Шо маемо, то маемо

Итого: что мы имеем? Ряд инцидентов с нападениями и поджогами, ответственность за которые прямо берет на себя бандеровское подполье в Петербурге. Свои имена-фамилии-пароли-явки эти законспирированные граждане предпочитают не сообщать, на публике стараются не светиться. Но в этот раз не получилось - изобличены как минимум пять участников нападения на ФАН и НТВ.

Но сколько их осталось в Петербурге и в России в целом? Сегодня СОРМ рекламирует украинский блогер Олег Гуцуляк. Но его главным пропагандистом стал сбежавший на Украину бывший военкор «Новой газеты» Аркадий Бабченко. Учитывая личность Бабченко, прямо связанного со Службой безопасности Украины, имеет право на жизнь версия, что и сами акции осуществляются агентурой СБУ, и раскрутка проводится по ее указанию. Интерес киевских спецслужб тут прямой. Надеемся, что это повод для наших правоохранителей проверить деятельность НТС/СОРМ/Блок-ФАКТ и прочих ответвлений одного и того же бандеровского подполья в Петербурге.

Редакция ФАН следит за развитием событий.

1 Организация запрещена на территории РФ.