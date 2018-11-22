Курс в ЕС и НАТО: Конституционный суд Украины поддержал проект Порошенко

Киев, 22 ноября. Конституционный суд Украины поддержал проект президента страны Петра Порошенко о внесении изменений в основной закон государства. Поправки закрепляют курс Киева на интеграцию в Евросоюз и НАТО.

Как сообщила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, решение о поддержке проекта Порошенко приняли 14 судей.

«Следовательно, это дает парламенту возможность рассмотреть документ в сессионном зале», — сказала Луценко, слова которой приводит пресс-служба БПП.

По информации «Интерфакс-Украина», у украинского парламента есть возможность предварительно в первом чтении утвердить законопроект о поправках в Конституцию. В кулуарах Луценко заявила, что у депутатов Рады есть шанс проголосовать за изменения в первом чтении уже 22 ноября.

Согласно положениям законопроекта, президент Украины станет гарантом реализации «стратегического курса» страны на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс. Правительство страны, в свою очередь, должно обеспечить реализацию данного курса. Кроме того, поправки в Конституцию исключают из переходных положений норму, согласно которой иностранный военный контингент может на правах аренды согласно международным договорам использовать действующие военные базы Украины.