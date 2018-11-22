Актер из «Улиц разбитых фонарей» пропал в Тольятти

Тольятти, 22 ноября. В Тольятти пропал режиссер молодежного театра Олег Куртанидзе, сыгравший в нескольких сериях «Улиц разбитых фонарей».

По словам его родных, последний раз мужчина выходил на связь 15 ноября. В этот день он ушел из театра, однако дома так и не появился.

Правоохранители выяснили, что в Куртанидзе купил билет на поезд в Сибирь, а также расплачивался банковской карточкой в разных городах.

Как сообщает KP.RU, мужчину опознала проводница поезда. Он вел себя адекватно и не пил в дороге. Стражи порядка хотели встретить беглеца на перроне, однако он вышел через другой вагон.

По словам худрука театра Владимира Коренного, перед исчезновением молодой режиссер работал над спектаклем по Островскому «На каждого мудреца довольно простоты» и «ничего не предвещало проблем». В театре удивлены и не знают, почему мужчина внезапно решил уехать.

«Может быть, он встал в тупик в работе над постановкой. Не знаю, это все область предположений. Да и очень жалко жену — ей можно было бы что-то сказать, она переживает», — подчеркнул Коренной.

Как стало известно журналистам, в Сибири у Куртанидзе живут какие-то дальние родственники.