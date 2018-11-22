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Названы преимущества новейшего российского истребителя Су-57

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Названы преимущества новейшего российского истребителя Су-57

Москва, 22 ноября. Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал о преимуществах новейшего российского истребителя Су-57.

По его словам, мощность ракетного вооружения, которым оснащен самолет, в два раза больше, чем у Су-57 предыдущего, четвертого поколения.

«Дальность ракетного вооружения российского истребителя превышает уже существующие разработки в два раза», — подчеркнул Обносов в интервью телеканалу «Звезда».

Названы преимущества новейшего российского истребителя Су-57

Он отметил, что обновленный истребитель сможет нанести удары по целям вне зоны действия ПВО противника благодаря тому, что дальность поражения ракет была увеличена. По словам Обносова, при разработке оружия «воздух – поверхность» конструкторы в первую очередь стараются сделать его мало заметным, помехоустойчивым и высокоточным, также большое внимание уделяется дальности полета.

«Вот эти характеристики для нас основные, и мы попытались их воплотить в том оружии, которое сегодня уже испытывается в рамках Су-57», — сказал глава корпорации.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Планируется, что ВКС России получат обновленную машину в 2019 году. Первая серийная партия будет включать в себя 12 самолетов.

Ранее уникальные кадры действий Су-57 в бою опубликовало на своей официальной странице в Twitter Минобороны РФ.

Автор: Василий Котов
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