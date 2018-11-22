Названы преимущества новейшего российского истребителя Су-57

Москва, 22 ноября. Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал о преимуществах новейшего российского истребителя Су-57.

По его словам, мощность ракетного вооружения, которым оснащен самолет, в два раза больше, чем у Су-57 предыдущего, четвертого поколения.

«Дальность ракетного вооружения российского истребителя превышает уже существующие разработки в два раза», — подчеркнул Обносов в интервью телеканалу «Звезда».

Он отметил, что обновленный истребитель сможет нанести удары по целям вне зоны действия ПВО противника благодаря тому, что дальность поражения ракет была увеличена. По словам Обносова, при разработке оружия «воздух – поверхность» конструкторы в первую очередь стараются сделать его мало заметным, помехоустойчивым и высокоточным, также большое внимание уделяется дальности полета.

«Вот эти характеристики для нас основные, и мы попытались их воплотить в том оружии, которое сегодня уже испытывается в рамках Су-57», — сказал глава корпорации.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Планируется, что ВКС России получат обновленную машину в 2019 году. Первая серийная партия будет включать в себя 12 самолетов.

Ранее уникальные кадры действий Су-57 в бою опубликовало на своей официальной странице в Twitter Минобороны РФ.