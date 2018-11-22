«Будет интересно»: Путин проведет заседание Госсовета в Крыму
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Москва, 22 ноября. Президент РФ Владимир Путин проведет расширенное заседание Госсовета по вопросам выполнения задач, поставленных в майском указе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Заседание состоится в Крыму 23 ноября. Песков отметил, что ранее выполнение задач майского указа неоднократно обсуждалось с правительством, но предметного разговора не было.
«Завтра (такой разговор — Прим. ФАН) и состоится. Весьма интересно будет», — сказал Дмитрий Песков.