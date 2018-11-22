Песков прокомментировал смерть главы ГРУ

Москва, 22 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал смерть начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Игоря Коробова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у Пескова, смерть Коробова является следствием болезни или гибели генерал-полковника. Пресс-секретарь президента России отметил, что этот вопрос следовало бы задать военному ведомству.

«Вопрос министерства обороны. Они же указали, что болезнь», — заметил он.

Песков добавил, что встреч Коробова с президентом РФ Владимиром Путиным в последнее время не было.