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Песков прокомментировал смерть главы ГРУ

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Песков прокомментировал смерть главы ГРУ

Москва, 22 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал смерть начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Игоря Коробова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у Пескова, смерть Коробова является следствием болезни или гибели генерал-полковника. Пресс-секретарь президента России отметил, что этот вопрос следовало бы задать военному ведомству.

«Вопрос министерства обороны. Они же указали, что болезнь», — заметил он.

Песков прокомментировал смерть главы ГРУ

Песков добавил, что встреч Коробова с президентом РФ Владимиром Путиным в последнее время не было.

«Естественно, постоянный диалог с ним у Путина был как у главнокомандующего. Конечно же, Путин выразил соболезнования семье Коробова, его близким, а также собственно всем его коллегам», — добавил Песков.

Автор: Кристина Волкова
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