Глава Врачебной палаты Калининграда прокомментировал освобождение из СИЗО врача роддома

Калининград, 22 ноября. Калининградский областной суд поместить под домашний арест замглавврача роддома №4 Елену Белую, которая ранее находилась в СИЗО по подозрению в причастности к смерти новорожденного.

Исполнительный директор Врачебной палаты Калининградской области Николай Иванаев заявил, что удовлетворен решением суда, отметив, что палата намерена изучить материалы уголовного дела, так как в настоящее время нет полной ясности по данному инциденту.

«Мы довольны таким первым шагом. Дальше мы намерены изучить материалы дела и, если Белая невиновна, добиться, чтобы все обвинения были сняты. Пока же нет полной ясности в случившемся инциденте», — сказал Иванаев в комментарии RT.

По данным следствия, 6 ноября в роддоме Калининграда женщина родила живого мальчика. Новорожденному для поддержания жизнедеятельности требовалось ввести дорогостоящий препарат. По мнению следователей, подозреваемая не дала лекарство, в результате чего младенец умер. Следствие полагает, что подозреваемая дала указание внести в историю родов запись о том, что ребенок родился мертвым.