Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за уникальной находки археологов

Симферополь, 22 ноября. Археологи обнаружили древнее поселение в окрестностях Керчи. Из-за этой находки было принято решение перенести железную дорогу к Крымскому мосту, сообщили в инфоцентре Крымского моста.

По слова ученых, древний комплекс из 40 помещений и 9 дворов датируется концом V — началом III века до нашей эры. По мнению специалистов, он мог принадлежать семье боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора.

Строителями было принято решение сохранить находку для потомков. Железная дорога к Крымскому мосту, которая должна была проходить в этом районе, будет перенесена. Предполагается, что отклонение от плана составит всего 700–900 метров. Работа над новым проектом может занять шесть месяцев, передает «Известия».

Ранее сообщалось, что у проезжающих Крымский мост появилась традиция. Необходимо сделать фотографию или видео окружающего пейзажа и в этот момент загадать желание. Проезжавшие по мосту пассажиры утверждают, что загаданные на мосту желания сбываются, передает Infox.