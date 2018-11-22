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«Реал» отказался от планов купить Неймара, опасаясь недовольства болельщиков

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«Реал» отказался от планов купить Неймара, опасаясь недовольства болельщиков

Мадрид, 22 ноября. Испанский футбольный клуб «Реал» отказался от приобретения форварда Неймара, который в настоящий момент выступает за французский ПСЖ и сборную Бразилии.

Испанские СМИ полагают, что причиной отказа стало нежелание провоцировать фанатов «Реала». Согласно предварительным данным, президент мадридского клуба Флорентино Перес решил, что переход бразильца в команду может вызвать недовольство у болельщиков, поскольку прежде он выступал за «Барселону», пишет газета «Известия».

Напомним, что Неймар является капитаном сборной Бразилии и нападающим клуба «Пари Сен-Жермен», куда он перешел из каталонской «Барселоны» в 2017 году. Спортсмен является олимпийским чемпионом 2016 года, победителем Кубка Франции и Кубка Лиги, а также самым дорогим игроком в истории футбола. Его переход в ПСЖ стоил французам 222 млн евро.

Автор: Антон Соколов
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