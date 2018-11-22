Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Эрдоган не будет встречаться с саудовским принцем на саммите G20

269
0 Оставить комментарий

Эрдоган не будет встречаться с саудовским принцем на саммите G20

Анкара, 22 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в рамках саммита G20 в Аргентине, передает телеканал «А хабер».

Ранее агентство Anadolu сообщило, что возможность встречи Эрдогана с бен Сальманом рассматривается. Представитель президента республики заявил, что администрация «изучает программу».

Напомним, отношения между Турцией и Саудовской Аравией накалились после убийства журналиста саудовского происхождения Джамаля Хашукджи в генконсульстве Королевства в Стамбуле. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг отметил, что Анкара недовольна сотрудничеством с Эр-Риядом по делу Хашукджи.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.