Донбасс сегодня: польский наемник подорвался в ЛНР, разведка рассказала о настоящих врагах ВСУ

Донбасс, 22 ноября. Донецк под огнем минометов, в ДНР ранен мирный житель. Под Луганском взорвался польский наемник. Во Львове рассказали о «героизации террористов» в Донбассе. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В Луганской народной республике в минувшие сутки зафиксирован один обстрел поселка Калиново. Там украинские силовики выпустили более 50 гранат из автоматического станкового гранатомета, а также вели обстрел из крупнокалиберного пулемета.

На донецком направлении обороны украинские войска применили 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. На горловском и мариупольском направлениях обстрелы велись из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Всего в зоне обстрела киевских силовиков оказались десять населенных пунктов ДНР, по которым было выпущено полсотни мин и гранат. В результате обстрела Горловки повреждения получил многоквартирный дом. В Еленовке пулевое ранение получил мирный житель 1956 года рождения.

Польский наемник подорвался в ЛНР на своих минах

В конце октября разведка ЛНР зафиксировала прибытие двух десятков польских наемников в зону дислокации 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Станицы Луганской. Тогда было отмечено, что большая часть военных гастарбайтеров — специалисты по минно-взрывным работам и установке взрывных устройств.

От главного врача районной больницы Станицы Луганской разведке ЛНР стало известно о поступлении 19 ноября в травматологическое отделение медучреждения гражданина Польши в униформе стандартов НАТО. Поступил гастролер с минно-взрывными травмами.

Таким образом, можно сделать вывод, что поляк подорвался во время выполнения задачи по установке минных заграждений в районе «несения службы».

Кто настоящий враг украинских солдат

Ответ на этот вопрос дали луганские разведчики, которые собрали сведения о торговле в зоне Операции объединенных сил (ООС) топливом, которое предназначается для украинских частей. Согласно полученным данным, предприниматели из числа командования 14-й бригады ВСУ за предыдущий месяц реализовали местному населению более двух тонн дизельного топлива и бензина.

Ранее в оперативном командовании ЛНР сообщали о дефиците топлива в передовых частях и соединениях вооруженных сил Украины, а также о недостатке отопительных приборов и твердого топлива для обогрева силовиков. Но, видимо, украинским командирам неведомы проблемы личного состава, и они продолжают наживаться на войне. А самим украинским военнослужащим впору бы задаться вопросом — кто для них больший враг.

Националисты кричат о «героизации террористов» в Донбассе

Манипуляцией детским сознанием назвали на сходке националистов во Львове новые учебники по украинскому языку, которые выпускают в ДНР для школьников. На форуме «За украинский язык» в западноукраинской «столице» переселенка из Донецка Татьяна Ещенко обрушилась с критикой на власти ДНР, обвинив их в пропаганде преступлений и прославлении «террориста Захарченко» (погибшего в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко. — Прим. ФАН) в новых учебниках по украинской «мове».

Пытаясь дискредитировать ДНР, украинские националисты, сами того не подозревая, выставили власти республики в положительном свете. Ведь если в ДНР уже печатаются собственные учебники по украинскому языку, которому продолжают обучаться дети республик, а на Украине решениями облсоветов запрещают использовать «русскоязычный продукт», значит — в ДНР больше гражданских прав и свобод, нежели на территории, контролируемой Киевом.

Что же касается прославления Александра Захарченко в учебниках по украинскому языку, здесь госпожа Ещенко сама манипулирует информацией и создает параллельную реальность.

К примеру, коллаборационист Степан Бандера — международно признанный пособник нацистов — прославляется на Украине и является ее «героем». А глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, погибший от рук украинских спецслужб, даже на самой Украине не признан террористом, как и сама ДНР не признана террористической организацией, несмотря на риторику политиков и их обслуживающего персонала.

Но в первом случае — с Бандерой — мы видим прославление и героизацию пособника нацистов на Украине. А в случае с Александром Захарченко — увековечивание в памяти народного героя Донбасса, вставшего на защиту людей родного края от современных последователей Бандеры.

В заключение отмечу, что отношение к первому главе ДНР было наглядно продемонстрировано, в том числе — на его похоронах: проститься с героем пришли сотни тысяч граждан республики.

Факт народной любви к Захарченко и факт поддержки ДНР признали даже украинские пропагандисты. Некоторые СМИ по этому случаю вышли с заголовками типа «и кого мы собрались реинтегрировать?», имея в виду всенародную любовь к Захарченко. А это и есть самый главный — народный — мандат на то, чтобы увековечить память Александра Владимировича и ставить его в пример подрастающему поколению.