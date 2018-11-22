«Украине не светит членство ни в ЕС, ни в НАТО»: в Киеве раскритиковали решение Конституционного суда

Конституционный суд Украины (КСУ) признал законность проекта, который предлагает закрепить на государственном уровне курс Киева на вступление в Европейский союз и НАТО.

«КСУ поддержал поправки в конституцию относительно закрепления курса Украины в ЕС и НАТО — 14 голосов «за», — сообщил украинский телеканал «Прямой».

Решение приняли в ходе рассмотрения конституционного обращения Верховной рады по поводу процесса вступления в НАТО и ЕС. Об этом рассказала представитель президента в украинском парламенте Ирина Луценко.

Напомним: в конце сентября Верховная рада Украины направила в КСУ президентский проект закона о внесении изменений в основной закон страны, для того, чтобы «законодательно закрепить стремление Украины в Европу».

В Киеве же к желанию властей стать частью уважаемых международных организаций относятся с иронией.

Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что события пяти лет, прошедших после кровопролитного Майдана, должны были продемонстрировать президенту Петру Порошенко, что украинские власти «должны восстанавливать страну, а не грезить о ЕС и НАТО».

«Подобные законопроекты должны вызывать у нормального гражданина страны чувство огорчения, стыда и унижения. Закреплять каким-либо путем ориентацию на вступление в какие-либо организации, которые тебя не ждут, как было неоднократно заявлено, бессмысленно. Представители ЕС и НАТО сообщали, что в обозримом будущем не светит Украине членство ни в той, ни в другой международной организации. Данную инициативу КС можно назвать только позором, и никак иначе», — разъяснил эксперт.

Собеседник ФАН напомнил, что накануне Украина отметила пятилетие с начала «революции достоинства», которая, по мнению Киева, «стала ответом украинского народа на политику пророссийского режима Януковича».

Тогда в стране произошла насильственная смена власти в ходе государственного переворота, что привело к серьезнейшим экономическому и социально-политическому кризисам.

«За пять лет власти уже могли убедиться в том, что означает на практике евроинтеграция для Украины, к каким страшным последствиям привел Майдан. В общем, все это бесперспективно. Я думаю, что это совершенно бессмысленный закон — с точки зрения обоснованности и морали. Непонятно, чем занимается законодательная власть на Украине. Если президенту настолько нечем заняться, что он области переименовывает, то у него, видимо, много свободного времени и кризис идей», — добавил Дудчак, напомнив о том, ранее Порошенко внес закон о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

По мнению эксперта, единственный курс, которому должен следовать официальный Киев — это признание собственных ошибок и преступлений.