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Прокуратура проверяет омскую школу, где грязные тряпки выжимали в чай

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Прокуратура проверяет омскую школу, где грязные тряпки выжимали в чай

Омск, 22 ноября. Прокуратура проводит проверку соблюдения санитарных норм в одной из школ Омска, после публикации видеоролика, в котором старшеклассники выжимают грязные тряпки в кружки с чаем в столовой.

На видео старшеклассники, дежурящие в школьной столовой, выжимают грязные тряпки в кружки с чаем и тарелки. После этого в столовую приходят младшеклассники, которые якобы едят из этой посуды.

Как сообщает «Ридус», в администрации учебного заведения назвали видеоролик монтажом.

«Это все монтаж. Известно, да, это ученики нашей школы. Восьмой класс. «Попиариться», наверное, просто хотели», — заявили в администрации школы журналистам.

Автор: Денис Коробейников
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