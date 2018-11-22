Прокуратура проверяет омскую школу, где грязные тряпки выжимали в чай
0 Оставить комментарий
Омск, 22 ноября. Прокуратура проводит проверку соблюдения санитарных норм в одной из школ Омска, после публикации видеоролика, в котором старшеклассники выжимают грязные тряпки в кружки с чаем в столовой.
На видео старшеклассники, дежурящие в школьной столовой, выжимают грязные тряпки в кружки с чаем и тарелки. После этого в столовую приходят младшеклассники, которые якобы едят из этой посуды.
Как сообщает «Ридус», в администрации учебного заведения назвали видеоролик монтажом.
«Это все монтаж. Известно, да, это ученики нашей школы. Восьмой класс. «Попиариться», наверное, просто хотели», — заявили в администрации школы журналистам.