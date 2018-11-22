Песков прокомментировал предложение Совфеда по изменению ядерной доктрины РФ

Москва, 22 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал выдвинутое накануне предложение Совета Федерации пересмотреть условия, при которых Россия может применять ядерное оружие.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Песков напомнил, что причины для применения ядерного оружия ранее перечислил президент РФ Владимир Путин.

«Совсем недавно президент перечислял причины, которые могут быть основанием для применения ядерного оружия. Мне неизвестно, что сейчас идут какие-то усовершенствования этой аргументации», — сказал Песков.

В среду Совет Федерации рекомендовал Совету безопасности страны пересмотреть условия применения ядерного оружия Россией. В Совфеде призвали более четко определить данные факторы.