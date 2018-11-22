Песков прокомментировал визит Путина в технокомплекс «Эра»

Москва, 22 ноября. Президент РФ Владимир Путин в четверг посмотрел корпуса технокомплекса «Эра» в ходе своего визита в Анапу. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня президент работает в Анапе. Сейчас проходят заключительные совещания. Тема — производство ракет и ракетных боеприпасов как основных видов боеприпасов. На этом публичная часть завершится», — пояснил он.

Напомним, что военный технополис «Эра», который в настоящее время создается в Анапе, будет работать над новейшими разработками в области искусственного интеллекта, суперкомпьютеров, и нанотехнологий.

В июле этого года центр принял на работу 30 призывников из научных рот Центрального и Южного военных округов, а к 2020 году здесь будут трудиться свыше 2 тыс. специалистов.